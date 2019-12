Asa Branca é internado em UTI de hospital em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mulher de Asa Branca, Sandra dos Santos afirmou que o locutor foi internado na madrugada desta sexta-feira (27) em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Vereador José Storopolli, o Vermelhinho, na zona norte de São Paulo.Asa Branca, 57, havia recebido alta do Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo) no último dia 22. Portador do vírus HIV, o locutor de rodeio foi diagnosticado com câncer na mandíbula e está com tumores em vários pontos da garganta e da boca.Por volta das 14h30, Santos afirmou a reportagem que o marido continuava internado na UTI. Ela conta que o marido passou mal durante a madrugada, foi socorrido pelo Samu e chegou ao hospital com a pressão muito baixa (7 por 5) e com muita falta de ar.Logo após receber alta no dia 22 de dezembro, Sandra dos Santos havia afirmado que o marido não estava reclamando de dor. Ela disse que o marido passava a maior parte do tempo dormindo e acordava apenas para tomar medicação ou quando a alimentação e água eram colocados via sonda.Antes da alta hospitalar no dia 19 de dezembro, a mulher do locutor havia afirmado que os médicos deram ao locutor mais um mês de vida. "O estado é grave. Os médicos dizem que não têm mais o que fazer, que agora é só esperar a vontade de Deus. Milagres acontecem e eu tenho esperança ainda. Mas estamos vendo que é complicado", disse Santos, à época.Uma vaquinha virtual foi aberta por ela para tentar conseguir fundos para ajudar com as despesas referentes ao tratamento médico do locutor. É possível ajudar pelo site Vakinha.ÍCONE DOS RODEIOSWaldemar Ruy Asa Branca dos Santos foi milionário e um ícone no mundo dos rodeios por criar um novo estilo de narração. Ele já chegou a ganhar R$ 1 milhão em um único mês, morava nos Jardins, usava helicópteros e aviões fretados como meio de transporte.Após abusar de uma vida de luxo, sexo e drogas, ele perdeu, ao menos, R$ 10 milhões. Portador do vírus da Aids desde 1999, o locutor, que apresentava os principais rodeios país afora, era figura fácil em programas de TV. Quase morreu em 2013, após contrair uma doença transmitida por pombos e meningite. Ele tentou retomar a carreira depois disso, mas a doença foi se agravando.A carreira de Asa Branca foi meteórica. Virou locutor por acaso em 1985, quando o narrador oficial brigou com a direção de uma festa. Tinha sido eliminado do rodeio no primeiro dia e perdido o gosto pela atividade após ser pisado por um touro em 1984. O pisão lhe rendeu uma cirurgia no peito.Tomou gosto pela narração e resolveu se aperfeiçoar. Foi limpar cocheiras no Texas, onde acontecem alguns dos principais eventos da área nos EUA, e conheceu uma tecnologia avançada à época: microfone sem fio.