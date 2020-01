Ary Toledo desmente infecção generalizada: 'O dia que eu morrer, eu aviso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ary Toledo, 85, desmentiu os boatos de que estaria internado por conta de uma infecção generalizada. Bem-humorado, ele disse que tem uma "ótima notícia" aos amigos e uma "péssima notícia" aos falsos e à imprensa."Eu estou ótimo, não estou com infecção generalizada como foi noticiado. O dia que eu morrer eu aviso, a audiência vai lá para cima", disse, em vídeo publicado no Twitter pelo amigo Oscar Pardini. O humorista agradeceu pela solidariedade, companheirismo e preocupação dos fãs.Pardini disse que foi ao hospital checar a saúde do amigo após veiculação de notícias sobre infecção. "Ele está apenas fazendo exames de rotina, que sua saúde merece, num hospital de plena confiança", contou na rede social.Ary contou a novidade no leito do hospital. "A notícia é ruim porque estou bom, então não vai ter audiência. Eu não estou morrendo. Mais uma vez eu repito: estou ótimo", disse.