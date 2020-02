Artista diz criar trânsito no Google Maps ao puxar carrinho com 99 celulares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O artista Simon Weckert andou pelas ruas de Berlim puxando um carrinho vermelho com 99 celulares. Todos os aparelhos estavam com o Google Maps aberto, criando a ilusão virtual de que as vias por onde ele passava estavam congestionadas, embora estivessem com o trânsito livre."Ao transportar os smartphones na rua, sou capaz de gerar tráfego virtual (...) Ironicamente, isso pode gerar um engarrafamento real em outro lugar da cidade", disse o artista em entrevista ao site da revista Vice.Segundo Weckert, ele fez o experimento com o objetivo de provocar a reflexão sobre o espaço que os carros têm na vida pública e questionar dados que as pessoas costumam confiar, como o de serviços de mapas."O truque nos mostra o que é possível com essa tecnologia e em quem confiamos", afirmou à revista.Para fazer o experimento, ele alugou 99 celulares, todos Android. Ele disse que passou de uma a duas horas em cada ponto, andando de um lado para o outro. "Meu sentimento subjetivo era que mesmo esse curto período de tempo já era suficiente para mudar o tráfego na rua", afirmou.Em vídeo que o artista publicou no YouTube, é possível ver imagens da rua deserta, e de como ela vai ficando vermelha no Google Maps conforme ele caminha com o carrinho cheio de celulares.