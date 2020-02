Após ser indicada ao paredão, Bianca diz ter quase certeza de que será eliminada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A empresária e influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, afirmou nesta segunda-feira (24), que tem quase certeza que deixará o BBB 20 no paredão desta terça (25). "Hoje não me vejo mais como ameaça para ninguém", disse ela em conversa com Flayslane."O que me deixa muito triste é sair daqui nessa situação. Tipo, de que sou uma pessoa ruim", desabafou Boca Rosa. "Meu erro foi ser tão maluca do jeito que sou. Eu dei tudo de bandeja para ela. Eu dei um milhão de motivos para ela falar de mim e ela não perdoou nenhum deles", completou ela se referindo a Rafa.Bianca e Flayslane estão disputando a preferência do público com Felipe Prior e um dos três deixará o programa na terça. Flay foi a primeira a ser emparedada, ainda durante a prova do líder. Bianca foi indicada pela líder, Rafaela Kalimann, e Prior foi o mais votado da casa, com sete votos.Após a formação do paredão, no domingo (23), Flayslane chegou a cobrar explicações da líder: "Parabéns, Rafa, agora você não é mais superficial. Agora você é autêntica", disse ela ao questionar seu voto em Bianca. Rafa, por sua vez afirmou não ter afinidade com nenhuma das duas e disse não concordar com suas atitudes.Nesta segunda, em conversa com Bianca, Flay voltou a questionar o voto da líder: "O combinado delas não era tirar um por um? Por que não tirou o último?", afirmou ela, se referindo a Prior. Mas a influenciadora parece não ter ficado tão surpresa: "Porque ela [Rafa] tem um tipo de relação com ele que não tem comigo".