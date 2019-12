Após enfrentar câncer, Heloisa Périssé diz que aprendeu a viver o agora em 2019

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Heloisa Périssé, 53, fez um balanço positivo de 2019, ano em que enfrentou um câncer nas glândulas salivares.Em um logo relato publicado no Instagram nesta terça-feira (24), ela escreveu que viveu uma "experiência única", que a ensinou a viver o agora e a não "exigir das pessoas nada além do que elas tenham para me dar"."A todos um natal maravilhoso! Esse ano foi muito especial para mim, no sentido mais amplo que a palavra 'especial' possa ter. Vivi uma experiência única, onde talvez aos olhos do mundo tenha sido terrível porque vemos apenas o momento, mas graças a Deus, consegui ver pelos olhos Dele, que vê a eternidade e com isso potencializei da melhor forma o que passei! Aprendendo a viver o agora, aprendendo a não exigir das pessoas nada além do que elas tenham para me dar, aprendendo a não ser tão linear e sendo mais quântica!", escreveu na legenda da foto em que aparece ao lado do marido, Mauro Farias, e da filha caçula, Antônia, 13.A família passa férias na Europa. Perissé descobriu o câncer durante um check-up feito em julho. A atriz se submeteu a uma cirurgia para retirada do tumor na glândula salivar do lado esquerdo. Logo após o procedimento, ela deu início à quimioterapia.No dia 11 de outubro, Perissé compartilhou com seus seguidores no Instagram o fim do tratamento. Ao longo do ano, ela recebeu mensagens públicas de apoio das atrizes Mônica Martelli e Ingrid Guimarães.Na publicação, a atriz também lamentou a morte do professor Jun Igarashi, criador do Método Híbrido Igarashi, que era famoso entre as celebridades. Ele morreu de infarto no domingo (22). "Que Deus conforte toda a família e os encha de força e amor, pois Jun era isso força e amor! E a vida vai ter que seguir e vai ter que dar certo! Assim eu me sentia durante todo meu tratamento:vai ter que dar certo! Eu não tinha como recuar, como não querer ir, como não querer seguir! E podem acreditar, são nesses momentos onde vamos viver nossas experiências mais importantes e edificantes se decidirmos de coração, deixar a grande Vida fluir!", escreveu.