Após chantagem, youtuber de maquiagem revela ser transexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital holandesa Nikkie de Jager, 25, dona de um dos mais famosos canais de maquiagem no Youtube, publicou um vídeo nesta segunda-feira (13) em que revelou ser transexual.Em vídeo, ela falou sobre o seu processo de transição e afirmou que tem sofrido chantagens de pessoas que ameaçam vazar sua história para a imprensa."Hoje eu estou aqui para compartilhar algo com vocês que eu sempre quis compartilhar, mas nas minhas circunstâncias. E parece que essa chance foi retirada de mim, e eu estou aqui para pegar de volta meu poder", diz Nikkie. "Quando eu era mais jovem, nasci no corpo errado, o que significa que sou transgênero. É tão surreal dizer isso"."De primeira foi assustador, saber que pessoas não conseguem respeitar a identidade de alguém. É vil, é sujo. E eu sei que vocês estão assistindo. Eles disseram que queriam vazar [a minha história] porque eu estou mentindo, ou não queria falar minha verdade ou tinha medo das pessoas saberem quem eu sou. Eu não tenho medo", continuou.A influenciadora afirmou ainda que se sentia como uma garota desde que era criança, quando usava o cabelo curto e não podia brincar com bonecas. Ao longo dos anos, ela recebeu apoio da mãe e, aos 14 anos, iniciou a terapia hormonal que durou até os seus 19 anos."Acho que a coisa mais importante e a que eu mais agradeço é a minha mãe, pois ela esteve lá por mim, sempre, desde o primeiro dia, sempre me aceitando e sempre me apoiando, e isso é tudo que você precisa quando criança".