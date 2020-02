Após briga por biscoito e rapadura, BBB 20 tem discussão por causa de arroz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As brigas por comida estão cada vez mais frequentes no BBB 20. Dessa vez, a discussão foi por conta da quantidade de arroz que Babu preparou. A princípio, ele fez a comida apenas para ele, Lucas e Prior, o que revoltou Bianca e Manu.Babu havia deixado o arroz preparado na bancada da cozinha quando Bianca começou a mexer no alimento. Então, o competidor chamou a atenção dela, o que desencadeou mais uma briga por comida na casa.Questionado se havia feito apenas para ele próprio, Babu confirmou: "Fiz, eu não sabia que todo mundo iria comer, estava tudo separado aí. Eu faria mais. As pessoas vão querer comer a minha comida?", disse. "Tudo bem, a gente faz. Vamos fazer outra panelinha?", respondeu Manu visivelmente contrariada.Com a resposta, Babu se aproximou das meninas para ter uma conversa mais franca, mas Bianca não gostou. "Não, Babu. Obrigada. Não quero conversar, de verdade. Aqui é de todo mundo, Babu. Não tem meu nem seu. Bota o seu nome, então. Olha como você fala: Oi? Oi? Ah, estou estressada já com isso tudo", esbravejou ela. "A gente tem que aprender a falar também e conviver", completou a influenciadora digital. Enquanto Babu saía de perto, Manu o chamou de louco.Não é a primeira vez que acontece uma briga por comida na casa. Os participantes já entraram em desacordo por causa de biscoito e pela rapadura. Enquanto as meninas gostariam de dividir tudo igualmente, Babu e os meninos preferiam deixar à disposição de quem quisesse pegar, de acordo com a consciência de cada um.Para piorar o clima na casa, Lucas não deu nenhuma estaleca para a compra do mercado da semana. A atitude de Lucas o colocou direto no paredão pelo voto do líder Guilherme.