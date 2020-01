Aos 58 anos, morre Flavio Goldemberg, diretor do The Voice Kids, da Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A TV Globo informou que Flavio Goldemberg, diretor geral do programa The Voice Kids, morreu na madrugada desta terça-feira (28) aos 58 anos. O executivo sofreu um infarto.A gravação da nova fase de Batalhas do 'The Voice Kids', que seria realizada nos Estúdios Globo nesta terça-feira, foi adiada. Goldemberg dirigiu também o Popstar, que teve a terceira temporada exibida em dezembro do ano passado."Hoje perdemos um parceiro, um amigo de vida. O Flavio fazia tudo com o coração e paixão. Amava a profissão e levava a vida sorrindo. Essa felicidade transbordava para além da tela da TV. A gente sorria e se emocionava. Ele vai fazer muita falta e deixar uma legião de amigos", lamentou o diretor JB Oliveira, o Boninho, com quem Flavio trabalhou nos últimos anos.Ele iniciou sua carreira na emissora em 1981 como produtor. Por 17 anos na função, conduziu programas como "Armação Ilimitada" e passou pela produção executiva de diversos especiais musicais como o "Amigos" e shows como "Paul (McCartney) in Rio", "Eric Clapton" e "Julio Iglesias Especial".Em janeiro de 2010, estreou como diretor em programas como Big Brother Brasil, Hipertensão, "Malhação" (2010) e os realities musicais The Voice Brasil, Superstar, Popstar e The Voice Kids.