Anne Hathaway e o marido colocam à venda cobertura de R$ 15,3 mi em Nova York

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Anne Hathaway, 37, e seu marido, o produtor e designer de joias Adam Shulman, 38, colocaram à venda uma cobertura que possuem em Nova York pelo valor de US$ 3,5 milhões (cerca de R$ 15,3 mi). Segundo o site da imobiliária, o imóvel tem dois quartos e dois banheiros e fica a alguns passos do Central Park.Segundo o Wall Street Journal, o imóvel foi comprado pelo casal em 2016, por US$ 2,55 mi (quase R$ 11,2 mi) e passou por uma grande reforma em seguida. Na descrição no site da imobiliária Sotheby's International Realty, o edifício foi construído em 1904 e o imóvel tem uma terraço descrito como "um oásis ao ar livre".Anne Hathaway deu à luz o segundo filho, Jake, no início do ano. Seu mais recente filme, "Última Coisa que ele Queria" acaba de estrear na Netflix, mas não parece ter agradado muito os críticos. O drama é baseado em livro do mesmo nome e conta a história de uma jornalista que cobre rebeliões que estão acontecendo em El Salvador.