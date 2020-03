Anitta recebe Thiago Martins em bloco e fala de estreia em novela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com apresentação de artistas conhecidos por arrastar multidões, chega ao fim neste domingo (1º) o Carnaval de rua em São Paulo, que começou dia 15 de fevereiro. Para abrir o último dia de folia, Anitta, 26, trouxe seu bloco para a região do Ibirapuera, que teve participação dos funkeiros Lexa e Pedro Sampaio e entre os convidados famosos, o ator Thiago Martins, 31.Aqueles que acompanham "Amor de Mãe" puderam ver na última semana a estreia da dona do hit "Vai, Malandra" na novela das 21h da Globo. A cantora entrou na trama como Sabrina, uma fã obcecada por Ryan, vivido por Martins. "Não paro de me ver. Fico dando play nos vídeos toda hora. Amei. Quero fazer mais coisas", disse, animada com a participação.O entrosamento dos dois no trio mostrou que a parceria se transformou em amizade fora dos estúdios, tanto que o ator usou um tweet de 2011 da artista para festejar a estreia da funkeira na novela. À época, por meio da rede social, Anitta enalteceu Martins, que fazia seu primeiro trabalho no horário nobre, dando vida a Vinícius, em Insensato Coração (Globo, 2011). "Ai gente, olha o Thiago Martins estreando na novela das 20h... ele é um príncipe...", derreteu-se na postagem.O ator resgatou a mensagem na última quinta-feira (27), dia em que Anitta apareceu na novela pela primeira vez, e escreveu: "Parece que o jogo virou, não é mesmo? Olha você estreando na novela das 21h".