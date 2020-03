Anitta defende Lexa e diz que público tem mania de olhar sempre para lado negativo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rainha de bateria do Carnaval 2020 da Unidos da Tijuca, Lexa, 25, viralizou nas redes sociais ao levar um tombo durante o desfile da agremiação carioca na Sapucaí, nesta segunda (24). Indignada com a postura dos internautas, Anitta, 26, resolveu defender a amiga na manhã deste sábado (29), durante coletiva de imprensa de seu bloco, no centro do Rio."A menina deu o nome dela durante um desfile inteiro e o povo vai ficar falando de três segundos em que ela caiu? Fico meio bolada. A gente faz tanta coisa incrível e a internet tem essa mania de puxar para o lado negativo. Pode acontecer setecentas coisas boas, mas se rolar uma coisa mais ou menos, esse assunto vira o foco", disse.Em seguida, opinou: "Acho que as pessoas precisam mudar um pouco essa maneira de ser na internet".Anitta ressaltou ainda que fez questão de falar com a dona do hit Sapequinha quando soube do ocorrido."Acordei de manhã para fazer um xixi despretensioso e vi que me marcaram em posts com essa queda. Sacanagem, né? Deu uma revoltinha. Mandei uma mensagem para ela dizendo que não tinha que ficar mal com isso de jeito nenhum."Lexa já havia desfilado como rainha de bateria da Unidos de Bangu, do Grupo A, e este ano passou a coroa para sua mãe, Darlin, que desfilou na avenida com uma gargantilha com o nome da filha. A cantora também foi musa da Mocidade em 2019, no Grupo Especial.Após o tombo, a esposa de MC Guimê, 27, fez um post em suas redes sociais com os dizeres: "Se cair, levante! Brilhe". E foi exatamente o que ela fez. Tão logo escorregou na avenida, antes do recuo da bateria, na altura do setor 9, ela imediatamente levantou e continuou a sambar.