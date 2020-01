Angélica cria loja virtual, anuncia 88 peças de seu closet a R$ 89 e vende tudo em 20 minutos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Angélica, 46, resolveu se desfazer de peças pessoais de seu closet por uma boa causa. Ela criou uma loja virtual, anunciou 88 peças de roupa que não usa mais e vendeu tudo em 20 minutos a R$ 89. Todo o valor será revertido a uma instituição. "Assim, você pode ter um pedacinho da minha história, e juntas a gente pode fazer diferença na vida de centenas de crianças", publicou.



A rapidez das vendas surpreendeu a própria Angélica, que havia povoado quatro páginas de anúncios em um site com as peças, todas com o mesmo valor.



"Que corrente linda de amor. Em breve teremos outras", destacou.



Ela explicou melhor o motivo de sua iniciativa. "Um dos meus aprendizados nessa vida é colocar importância nas coisas certas. Nos momentos com a minha família, no carinho de vocês, na sorte que eu sempre tive na carreira. E entender que as outras coisas que a gente tem, as roupas, os sapatos e tudo mais são só isso mesmo. Coisas. Só que essas coisas materiais também podem ser transformadas em algo que faça diferença", disse ela no momento em que montava a lojinha.



Artistas e celebridades fizeram questão de elogiar a boa ação de Angélica, dentre elas as apresentadoras Xuxa e Geovanna Tominaga. "Te adoro, amiga", escreveu Xuxa.