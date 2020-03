Andressa Suita diz que Gusttavo Lima pensa em desacelerar e diz que estrada os 'distancia'

O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após mais de dez anos de história na música, Gusttavo Lima, 30, já pensa em desacelerar a atribulada agenda de shows. E quem revela isso é a mulher dele, a modelo e influenciadora digital Andressa Suita, 32. Ela afirma que a estrada traz frutos e solidifica a carreira dele, mas ao mesmo tempo o distancia da família.

"Parar totalmente de cantar isso nunca vai acontecer, porque é o que ele mais ama fazer. Mas o Gusttavo quer aproveitar a vida também, curtir mais os nossos filhos. A estrada é maravilhosa, mas ao mesmo tempo desgasta, cansa e nos distancia muito. E ele quer aproveitar bem a família e as crianças", diz Suita, nascida em Quirinópolis (GO).

E é essa a justificativa do próprio Gusttavo Lima para não participar mais de programas da Globo. Como vive em Goiânia, ele diz que é difícil o traslado para Rio de Janeiro e São Paulo, cidades onde geralmente são realizados os programas.

"Está sendo uma barra para mim sair de casa. Para gravar, eu perco um dia inteiro, ou mais, que eu poderia estar com meus filhos e convivendo com a minha família. Faço de 25 a 30 shows por mês, canto de terça a domingo. Às vezes, eu só tenho um dia de folga na semana. Ficou muito inviável para mim", disse o músico ao F5, durante lançamento do novo DVD, no final do ano passado.

Gusttavo Lima e Andressa Suita são pais de Gabriel, 2, e Samuel, 1. "Nossos filhos são a melhor coisa em nossas vidas. A paternidade nos deixou mais maduros, centrados e focados em tudo. Pelo Gusttavo, a casa já estaria cheia (risos). A gente pretende, sim, ter mais, mas não agora", adianta a mamãe coruja, que fez uma tatuagem em homenagem aos filhos: uma leoa com dois filhotes desenhados no braço.

Apesar de a estrada distanciar, Suita diz que a família é muito unida e que sempre que o cantor pode ele antecipa sua volta para a luxuosa mansão em Goiânia. A modelo diz ser o alicerce para que a as vidas pessoal e profissional de Lima deem certo.

"Quando ele está viajando eu sou uma dona de casa completamente. Gosto de eu mesma dar banho, pôr para dormir, tanto é que não temos uma baba, sou eu e conto com a ajuda da minha mãe. A saudade é muita, mas a gente se fala toda hora e ele nunca fica longe muitos dias", revela.

E quando Lima volta, diz Suita, é alegria geral. "Ele é incrível dentro de casa. É realmente um paizão dedicado, atencioso, carinhoso." O casal, que está junto desde 2012 e se casou em 2015, se conheceu por meio de amigos em comum. "A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas eu mergulhei de cabeça sempre nessa relação. Olhando hoje para trás, vejo que realmente fomos feitos um para o outro."

Mas apesar de o casamento ser sólido, engana-se quem pensa que não rola ciúme. "Qual mulher não tem ciúme do seu marido, né? (risos). Acho que ciúme é bom, é sadio e faz bem para a relação desde que sadio. Eu amo as fãs do Gusttavo e elas sabem disso. Como não gostar de alguém que tem um carinho e uma admiração pelo seu marido."

E se fora dos holofotes Andressa Suita é uma espécie de alicerce, quando o assunto é a profissão de Lima ela também dá os seus palpites. É para ela que o cantor recorre sempre que tem alguma dúvida ou decisão importante a tomar. "Não ajudo a definir repertório. Mas sempre que chega uma música nova ele me mostra e pede minha opinião."

"A gente conversa muito sobre tudo, principalmente sobre trabalho, é uma troca tanto dele comigo quanto minha com ele. Tentamos ver o que é melhor para cada um. Procuramos sempre nos ajudar", finaliza.