Andressa Ferreira revela que teve complicação na gravidez e medo de perder bebê com Thammy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Andressa Ferreira e Thammy Miranda esperam Bento para daqui, no máximo, uma semana. Porém, muitos não sabem que ela teve complicações na gravidez e medo de sofrer um aborto espontâneo durante o quarto mês.



Em entrevista à revista Marie Claire, contou mais detalhes do drama que sofreu logo no início da gestação. "Tive de ficar um tempo de repouso e, logo depois que resolvi este problema, aos quatro meses de gestação, eu tive um pouco de sangramento durante a noite, bem pouco, mas suficiente para ficarmos um pouco assustados. Ainda era aquele período de risco e ficamos com muito medo de perder", recorda.



Naquela mesma noite, ambos correram para o hospital para se certificarem de que tudo estava bem. "Quando fizemos um ultrassom e ouvimos o coração dele, foi um grande alívio. Eu estava com a placenta baixa e tive de parar com minhas atividades físicas", disse.



Segundo ela, a ansiedade é grande. "A gente vai descobrindo conforme vai vivendo. Não sou daquelas pessoas neuróticas de ficar preocupada com tudo. Não sou daquela mãe que pesquisa todos os detalhes e alguma música ou mantra para a criança. Me considero mais prática e objetiva. Acho que quando nasce a criança, também nasce a mãe junto. Todos somos seres humanos, adultos, já fomos bebês algum dia e nossas mães deram conta. Acho que é só seguir o instinto", declarou.



Em outubro, pai e mãe mostraram pela primeira vez fotos do quarto de Bento. O quarto, feito pela marca Grão de Gente, é todo decorado em tons de azul, tem coroas e ursinhos espalhados pelas paredes e almofadas. Além dos acessórios comuns a um quarto de bebê, ele tem um cantinho lúdico, com uma cabaninha para o menino poder brincar quando ficar maior. "Parece um sonho, é muito mágico", afirmou Andressa.