Ana Paula Minerato diz que se sente melhor por não falar com irmã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Brigadas há alguns meses, as irmãs e passistas do Carnaval paulistano Tati, 32, e Ana Paula Minerato, 28, voltaram a se alfinetar. Isso porque Ana Paula deu a sua versão sobre as muitas discussões que têm ocorrido na família. Para ela, está melhor agora que ambas não se comunicam mais.

"Rolou muita coisa, muita treta, já está rolando há algum tempo. Não estou aqui para falar o que aconteceu porque não diz respeito a ninguém, treta de família. Se tiver que um dia voltar a amizade, a voltar a se falar, o futuro a Deus pertence. Mas por enquanto está todo mundo melhor assim", disparou.

De acordo com ela, muitas vezes é preciso dar um distanciamento de outras pessoas para que o amor e o carinho entre as partes sejam mais valorizados.

O motivo das brigas tem sido mantido em segredo, mas Ana Paula dá a entender que a mãe de ambas, Sylvia, teria ficado do lado de Tati na história. Ana Paula parou de seguir ambas nas redes sociais assim como Tati e Sylvia também deixaram. Ana e explicou o motivo.

"Toda história tem duas versões. Minha mãe fala que eu sou uma pessoa que briga com todo mundo, bloqueia todo mundo, mas vamos lá atrás perguntar quem foi que deixou de seguir primeiro, como essa briga começou, porque até minha mãe não deve saber direito", começou.

Na sequência do relato, Ana Paula questionou a isenção da mãe. "Será que ela é isenta mesmo? A real é que as pessoas romantizam muito família, e nem todas são aquelas de comercial de margarina. Aliás, são bem poucas essas famílias. A realidade da vida é muito diferente. Quem toma o tapa não esquece, esquece quem deu", disse.

No Instagram de Sylvia só há praticamente fotos com Ana Paula. Ela pulicou uma foto com a outra filha antes do Carnaval, mas não chegou a marcar a moça. Antes disso, só há uma foto datada de maio de 2019 com Ana Paula e a mãe.

Em sua rede social, Tati Minerato publicou uma mensagem com uma frase polêmica para cutucar a irmã com quem não tem mais amizade. "Nunca revide uma provocação, ignore as armações, deixe o circo só com palhaço, sem plateia não há show", postou.

Depois de desfilar 18 anos pela Gaviões da Fiel e deixar a escola após uma polêmica envolvendo um membro de sua família, Ana Paula Minerato retornou esse ano ao Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, desta vez vestindo as cores da Acadêmicos do Tatuapé.

Já Tati foi destituída da faixa de rainha da Gaviões após se envolver em uma briga física de empurrões com outra musa da escola, Renata Taruel, durante um ensaio da escola, em 2018. Tati Minerato foi campeã em 2020 com a Águia de Ouro.

No ano passado, Tati bateu cartão também na ponte aérea São Paulo-Rio, desfilando como musa da escola de samba Unidos de Vila Isabel, no Rio, templo do grande Martinho da Vila.

Tati venceu o Power Couple, reality show de casais promovido pela Record, na edição de 2018, ao lado do então marido, Marcelo Rocha, conhecido como Marcelo Galático. Os dois se separaram assim que o programa acabou.