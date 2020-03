Ana Hikari, de 'Malhação', comemora conclusão da faculdade de artes cênicas na USP

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma série de fotos publicada no seu Instagram nesta quarta-feira (4), a atriz Ana Hikari, 25, que fez sucesso como a Tina de "Malhação - Viva a Diferença" (Globo, 2017), comemorou a conclusão da faculdade de artes cênicas na USP (Universidade de São Paulo).

"Oficialmente: letrada & safada. Obrigada a todos que fizeram parte desse processo! Ontem [3] foi minha banca do TCC [Trabalho de Conclusão de Curso] e eu estou muito muito feliz! Agora sou bacharel em artes cênicas pela USP", escreveu ela.

Ainda neste semestre, a atriz estará de volta como Tina na série "As Five", do Globoplay, uma continuação daquela temporada de sucesso de "Malhação".

Além de Hikari, retornam ao papel Gabriela Medvedovski (Keyla), Manoela Aliperti (Lica), Heslaine Vieira (Ellen) e Daphne Bozaski (Benê). Agora, mais velhas e em conflitos adultos.

Em entrevista recente ao site F5, Ana Hikari diz que o medo de viver a mesma personagem sumiu já na preparação: "Todo ator e atriz têm medo de fazer o mesmo e não se descobrir como artista. Mas eu vi que esse é um lugar completamente diferente. Por ser uma série, pelo conteúdo do seriado, pelo momentos da vida de Tina."