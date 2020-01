'American Horror Story' é renovada para mais três temporadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A aclamada série de terror de Ryan Murphy chegará à 13º temporada. O sucesso "American Horror Story", produção da FX que deu Globos de Ouro a Jessica Lange e a cantora Lady Gaga, terá mais três temporadas.No ano passado, durante o lançamento de "1984", com histórias inspiradas em casos reais de serial killers, os produtores já tinham a certeza de uma décima temporada. Agora, serão mais três.A notícia foi dada durante um evento da Television Critics Association nesta quinta-feira (9), segundo o site americano de entretenimento The Wrap."A série apresentou uma gama de atores premiados desde o primeiro dia e agradecemos as contribuições de todos, incluindo Ryan, Brad e outros produtores executivos Tim Minear, James Wong, Alexis Martin Woodall e Bradley Buecker, escritores, diretores, elenco e equipe para cada novo e inesquecível episódio de American Horror Story", afirmou John Landgraf, presidente da FX Networks.A produção contou diversas vezes com estrelas como Jessica Lange e Kathy Bates e marcou a carreira de Emma Roberts, Evan Peters e Taissa Farmiga. A cantora Lady Gaga também participou das quinta e sexta temporadas da série.