Alok estreia trio elétrico no Carnaval de SP e diz que festa só tem a ganhar com os novos ritmos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de arrastar multidões atrás de seu trio elétrico no Carnaval de Salvador, por dois anos consecutivos, Alok decidiu apostar na capital paulista. O DJ chega a São Paulo neste domingo (16) e promete agitar o público desde a concentração, que acontece a partir das 14h, até o fim do percurso, que passa pela avenida Brigadeiro Faria Lima.Além de Alok, convidados como Liu, Cat Dealers, Chapeleiro, Sevenn, Vini Vici, Illusionize, Almanac, Claudinho Brasil, além do irmão, Bhaskar, e dos pais, Ekanta e Swarup, ajudam a comandar a festa, que tem como tema o convite "Liberte o seu Melhor".Considerado um dos melhores DJs do mundo, o músico comenta que a ideia era desenvolvida há algum tempo e que um convite do prefeito de São Paulo incentivou o projeto. "Estou vendo o crescimento do Carnaval de São Paulo de uma forma exponencial. Bruno Covas me perguntou: 'não vai fazer nada em São Paulo? Como assim?', me convocando mesmo. E eu falei 'quero sim, com certeza'", afirma.Para o próximo ano, Alok já pensa em expandir a iniciativa para outro dos maiores carnavais do país, no Rio de Janeiro. "Carnaval é fechado com muita antecedência, para o próximo ano com certeza o Rio já está na minha mira. Neste ano rolou até uma proposta, mas a gente não tinha tempo hábil para a execução."Na Bahia, a festa também está garantida. Por lá, como nos outros anos, o bloco faz o trajeto Barra-Ondina no próximo dia 22/2. Na setlist estão confirmadas, além dos remixes já conhecidos do público, novas faixas do produtor, como "The Book is on the Table", entregue ao público na última sexta (7), e a ainda inédita "Symphonia", com lançamento no streaming previsto para o dia 21/2."Essa música está sendo uma grande aposta minha, porque ela quebra uma fórmula, ela traz uma nova roupagem, uma batida diferente que mistura o elemento do eletrônico com o funk. Eu me inspirei muito no que a gente chama de 'sons de fluxo', que têm bombado bastante nas periferias", diz.Dominado por gêneros como o axé e as marchinhas há poucos anos, o Carnaval passa a adotar o funk carioca e outros gêneros nas playlists dos blocos. Segundo o DJ, a festa só tem a ganhar com a chegada dos novos ritmos."O mundo está mudando, tudo está mudando. Não adianta nada a gente querer só manter ou forçar um estilo, sendo que o mundo hoje abraça diversos tipos de estilos. Então, se você quiser ampliar o Carnaval e abranger cada vez mais público, você tem que estar aberto a isso também."Se depender dele, vai haver espaço para todo tipo de música. "Não é que o eletrônico ou o funk, ou o que seja, vão tomar o lugar do axé. Cada um tem seu lugar. É só uma questão de abrir os leques e horizontes. As pessoas querem ser felizes, celebrar. Tem muita gente que talvez não curtiria o Carnaval mas agora vai curtir, porque tem eletrônico. Traz uma dinâmica diferente pro Carnaval", analisa.