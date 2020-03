Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A emissora TV Clube, afiliada da Globo no Piauí, suspendeu seus telejornais e colocou seus profissionais em quarentena, nesta sexta-feira (20), após o jornalista Marcelo Magno, 37, ser diagnosticado com o novo coronavírus. O canal vai transmitir os telejornais do Recife nesse período.

A emissora afirmou, em nota, que, após a confirmação do caso envolvendo o jornalista, colocou em regime de quarentena e home office os seus colaboradores com o objetivo de resguardar a saúde de todos e em cumprimento do protocolo recomendado pelas autoridades sanitárias de saúde pública.

Marcelo Magno, que chegou a participar do rodízio de apresentadores do Jornal Nacional, pelos 50 anos do telejornal, foi diagnosticado com Covid-19 na última quinta-feira (19), mas já estava internado há alguns dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em um hospital particular de Teresina.

Na sexta (20), a emissora chegou a afirmar que Magno, que apresenta o telejornal PITV1, mostrou melhora em seu estado de saúde e que os médicos já começavam a reduzir sua sedação.

Claudinei Moreira da Silva, diretor de jornalismo da TV Clube, afirmou à Folha de S.Paulo, na sexta, que o mais provável é de que o jornalista tenha sido infectado no aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, onde fez uma conexão demorada para retornar ao Piauí.

No Brasil, já são mais de 900 pessoas confirmadas com a doença e 12 mortes. Entre os famosos que já confirmaram estar com a doença estão a atriz Fernanda Paes Leme, os cantores Di Ferrrero e Preta Gil e as influenciadoras Gabriela Pugliesi e Shantal Verdelho.