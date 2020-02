Affair de Pabllo Vittar publica foto romântica e se declara: 'Te amo, mozão'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não vai ter amor de quenga no Carnaval de Pabllo Vittar. Pelas postagens da cantora nas redes sociais nos últimos dias, parece que seu coração já tem dono.



Há meses, Victor Weber, compositor que trabalhou com Pabllo em "Corpo Sensual", tem sido apontado como seu affair. Mas, se ainda restavam dúvidas, parece que elas acabaram nesta sexta (7).



A drag queen publicou no Instagram uma foto ao lado de Weber, com imagens de corações. Em seguida, ele comentou a publicação: "Te amo, mozão".



Os fãs de Pabllo logo se animaram com a possibilidade de um romance. E não foram só eles. A também cantora e drag queen Gloria Groove brincou: "Shippo Webllo", juntando os nomes Pabllo e Weber.



O compositor também publicou fotos suas com a affair nas redes sociais, no mesmo dia --mas dessa vez Pabllo apareceu em sua versão Phabullo, sem seu figurino de pop star.



Weber aparece dando um beijo na bochecha da drag, ao lado da legenda "Liebe", uma versão de "amor" em alemão.