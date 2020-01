Adele e Harry Styles são vistos juntos no Caribe e fãs especulam romance

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adele, 31, e Harry Styles, 25, podem ser o mais novo casal do mundo das celebridades. Os dois foram flagrados juntos em uma praia na ilha de Anguilla no Caribe, ao lado do apresentador James Corden.Apesar das imagens que foram registradas não sugerirem um romance, alguns fãs notaram que, em uma das fotos publicadas por Adele, ela aparece com um lenço no pescoço que parece ser uma bandana de Styles.Em entrevistas, o ex-One Direction já havia afirmado que a artista o deixava "com os joelhos fracos", e Adele também fez elogios ao cantor, o chamando de "fofo". Alguns internautas aproveitaram a situação para pedir uma parceria musical entre os dois.Outro fator que surpreendeu os internautas nas fotos é o novo visual de Adele. A cantora perdeu cerca de 19 kg em 2019 e está com a silhueta mais magra. A própria cantora já brincou com a situação: "Eu costumava chorar, agora eu suo", afirmou ela em uma publicação.Em outubro do ano passado, surgiram boatos -até hoje não confirmados- de que Adele estaria em um relacionamento com o rapper Skepta. Uma fonte próxima a ela disse ao jornal britânico The Sun que "Adele e Skepta estão se apoiando muito depois do término de ambos os relacionamentos. Eles têm um vínculo estreito e há definitivamente uma conexão especial".Solteira desde que se separou do ex-marido Simon Konecki, em abril, a cantora não era vista há tempos em um novo romance."Eles estão passando cada vez mais tempo juntos. Alguns amigos esperam e preveem que eles acabem formando um ótimo casal algum dia", acrescenta a fonte. "Eles são discretos sobre a vida amorosa e estão comprometidos com os filhos, em primeiro lugar."