Tempos amargos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O evento World's 50 Best, que anualmente classifica os 50 melhores restaurantes do mundo, anunciou que a edição de 2020 foi adiada, devido à pandemia do novo coronavírus.

A cerimônia, que estava programada para acontecer no dia 2 de junho em Antuérpia, na Bélgica, será remarcada para 2021, dependendo da viabilidade das circunstâncias futuras.

A organização do evento informou em nota que não divulgará o ranking dos restaurantes classificados.

Além disso, os responsáveis pelo 50 Best afirmaram que desenvolverão iniciativas para ajudar na luta pelo combate ao coronavírus e à crise ocasionada por ele. A ideia é promover ações que fortaleça o setor gastronômico mundial, que assim como muitos outros, vem sendo prejudicado pela pandemia.

Para isso, foi criada uma pesquisa para que internautas ligados ao setor forneçam informações sobre a Covid-19 em suas regiões.

"Prometemos hoje que, embora não haja comemoração dos 50 melhores restaurantes do mundo neste ano, agiremos para apoiar e defender os restaurantes hoje e no futuro", afirmou William Drew, diretor de conteúdo do evento.