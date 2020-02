'1917' leva sete prêmios no Bafta; 'Parasita' vence melhor filme estrangeiro e roteiro original

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bafta, premiação da Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão, coroou '1917' na noite deste domingo (2).O filme dirigido por Sam Mendes, que simula um plano sequência e se passa em meio à Primeira Guerra Mundial, levou sete prêmios: melhor filme, melhor filme britânico, melhor diretor, melhor direção de fotografia, melhor direção de arte, sonoplastia e efeitos visuais."Coringa', o filme com maior número de indicações, venceu três categorias, incluindo melhor ator para Joaquin Phoenix.Além dele, Rennée Zellweger (melhor atriz), Laura Dern (atriz coadjuvante) e Brad Pitt (ator coadjuvante) confirmam o favoritismo.O prêmio de melhor roteiro adaptado foi para "Jojo Rabbit", uma sátira ao nazimo, com Scarlett Johansson.O sul-coreano "Parasita" foi eleito o melhor filme em língua estrangeira e melhor roteiro original.