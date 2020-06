Polícia impede novo arremesso de produtos ilegais para o Compaj

CPI da Saúde não foi apenas ‘impedida’ de funcionar: o interesse público é que não prevaleceu

Manaus/AM - O Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) foi alvo de nova tentativa de arremesso de produtos ilegais na madrugada desta sexta-feira (19). Essa é a segunda ocorrência registrada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) em apenas oito dias.

A segurança armada efetuou disparos no momento em que um homem se preparava para lançar um pacote em direção à unidade prisional. Ele conseguiu fugir.

Imediatamente, policiais da Companhia Independente de Policiamento com Cães da Polícia Militar do Amazonas realizaram rondas na área de mata ao redor do Compaj e encontraram o pacote. No interior dele, foram encontradas 14 serras para cortar ferro, duas caixas de resina de epóxi e 23 chips de telefonia celular.

“Mais uma vez, a Seap impede a ação de grupos criminosos que tentam burlar a segurança de nossas unidades prisionais. Estamos vigilantes para combater toda e qualquer ação”, disse o secretário da Seap, coronel Vinícius Almeida.

O material apreendido será apresentado ao Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.