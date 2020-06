Os mascarados

Manaus/AM - Um tiroteio foi registrado na manhã dessa sexta-feira (5), na rua Dois, do bairro São José, na Zona Leste.

De acordo com a polícia, o incidente ocorreu por volta das 6h30, quando dois criminosos que faziam arrastões no trecho dispararam para intimidar as vítimas.

Por sorte, ninguém ficou ferido. Até o momento, não há informações se eles teria, sido presos.