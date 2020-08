Trio é preso após assaltar motorista de aplicativo e fazer arrastão em Manaus

Manaus/AM - Dois homem de 19 e 22 anos foram presos e um adolescente de 17 anos, apreendido na madrugada desse domingo (9), na na Av. Beira Rio, Coroado, enquanto conduziam um carro modelo Renault/kwid Ze, de cor bege, placa QZG-3E08, que havia sido roubado no bairro Terra Nova, na Zona Oeste.

O veículo pertencia a um motorista de aplicativo que estava saindo para trabalhar, quando foi abordado na porta de casa pelo trio armado. Na revista foi encontrado no interior do veículo do mesmo um simulacro e vários aparelhos celulares roubados.

Diante dos fatos, os detidos foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para medidas legais.