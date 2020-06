Dupla é presa após fazer ‘arrastões’ nas zonas Norte e Leste de Manaus

Sobre eventual operação da PF em Manaus

Manaus/AM - Dois homens de 25 e 27 anos foram preso, na madrugada desta quarta-feira (10), por prática de “arrastões” em bairros das zonas norte e leste de Manaus.

De acordo com a polícia, por volta das 4h, a equipe recebeu uma denúncia via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) de que dois homens estavam realizando diversos roubos em um carro Fiat Siena de cor preta e placas JXX-9871. A guarnição localizou e iniciou acompanhamento ao veículo na avenida Torquato Tapajós e realizou a abordagem na Bola do Produtor.

Durante revista interna no veículo e pessoal nos dois ocupantes, foi encontrado com um deles, um homem de 25 anos, 16 porções de substância entorpecente supostamente pasta base e 16 porções de substância entorpecente supostamente oxi. Com o outro ocupante, de 27 anos, foi encontrada a quantia de R$ 830,00 em espécie.

Diante dos fatos, os dois homens foram encaminhados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.