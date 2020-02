Assaltante corre entre carros em avenida de Manaus ao ser baleado por justiceiro

Manaus/AM - Dois assaltantes foram baleados na noite desta quinta-feira (13), após tentarem assaltar uma mulher na Avenida das Torres em Manaus.

Segundo a vítima, ela estava passando pela avenida quando dois homens em uma moto a abordaram e ao tentarem assaltá-la, um justiceiro passou pelo local e atirou contra os bandidos. Um deles caiu ferido no chão e o outro mesmo ferido, saiu correndo entre os carros na Avenida das Torres, para tentar se esconder.

A polícia, com o apoio do CipCães fez buscas pelo local, para tentar achar o segundo suspeito, mas ele conseguiu fugir. O outro suspeito recebe atendimento do Samu e após atendimento médico deve ser encaminhado a delegacia.

Foto: Portal do Holanda / Altemir Coelho