No Amazonas, criminosos invadem hotel cheio de turistas e tocam terror durante arrastão

Manaus/AM - Hóspedes de um hotel localizado no município de Itacoatiara, foram surpreendidos por três criminosos que invadiram o estabelecimento e fizeram um mega arrastão entre clientes e funcionários.

A ação ocorreu por volta das 20h, quando muito turistas estavam no local. Segundo a polícia, o trio chegou em uma motocicleta e com armas em punho ameaçaram as vitimas.

Enquanto dois mantinham o grupo sob a mira de revólveres, outro recolhia os objetos de valor, entre eles, dois celulares avaliado em R$ 5 mil.

Após deixar o hotel, eles ainda roubaram várias pessoas em ruas próximas. Os suspeitos conseguiram fugir e ainda não foram identificados.