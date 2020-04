Suspeitos de arrastão são flagrados com a 'mão na massa' em Manaus

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Manaus/AM - Dois homens foram presos na tarde deste domingo (12), suspeitos de realizar arrastões no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia militar, após denúncias anônimas, uma equipe começou as buscas e na Rua João Câmara, nas proximidades do Posto Ipiranga, a polícia avistou um Veículo Etius, prata, com dois homens suspeitos. Durante a abordagem foi encontrado dois celulares fruto de roubo e um simulacro de arma de fogo.