Suspeito de realizar assaltos usando espingarda é preso em Manaus

Um homem de 31 anos foi detido por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) nesta terça-feira (17/03), na comunidade Santa Inês, na zona leste de Manaus, por suspeita de roubo.



Os policiais chegaram até o suspeito após encontrarem um carro Ônix, cor branca, placa PZZ-0430, estacionado ao lado de uma residência, que foi utilizado para praticar vários roubos nos bairros Cidade de Deus e Alfredo Nascimento, conforme foi constatado por imagens do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).



Os policiais foram até à residência onde o carro estava estacionado e encontraram o homem. Ao realizarem busca na casa do suspeito, a polícia encontrou uma espingarda calibre 12, uma arma de fogo de fabricação caseira, uma munição de calibre 32 e uma munição de calibre 38, ambas intactas.



O homem foi detido e conduzido ao 14º DIP para procedimentos cabíveis. A Policia Militar ainda conseguiu contato com uma das vítimas, uma mulher de 31 anos, que compareceu a delegacia.