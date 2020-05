Preso com arma e droga, Rocam leva homem para passar quarentena na cadeia em Manaus

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

Manaus/AM - Um homem de 34 foi preso na noite deste sábado (9) suspeito de estar vendendo drogas em um campo de futebol, no campo do Roma, do bairro do Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), faziam patrulhamento pelo bairro, quando foram informados que um homem estava no campo em posse de drogas e arma. A polícia foi até o local e constatou a veracidade da denúncia.

Com o suspeito, foram encontradas 72 Trouxinhas supostamente oxi e 01 Revolver Cal. 32, marca não identificada, com numeração suprimida. Foi constatado que o homem já possuía passagem pela polícia pelo crime de homicídio.

Ele foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para prestar esclarecimentos, onde aguardará posicionamento da Justiça.