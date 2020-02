Polícia prende homem que traficava para 'noiados' de conjunto em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 26 anos foi preso na madrugada de quarta-feira (26) portando arma e drogas na rua Igarapé de Manaus, no bairro Parque residencial Manaus II Prosamin, na área Central de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava em via pública em atitude suspeita quando foi abordado. Como ele foi encontrado 111 trouxinhas de cocaína, 86 trouxinhas de maconha, 114 trouxinhas oxi e R$ 177, próximo ao mesmo estava uma arma de fogo, calibre 32, numeração 66269, marca não identificada, com quatro munições de calibre 32.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Central de Flagrantes que atende o Centro de Manaus. Após procedimentos na delegacia, ele passará por audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis.