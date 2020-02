Mulher e comparsas são presos ao serem flagrados com armas e drogas em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher de 27 anos e quatro homens com idade 19 e 40 anos, foram presos na noite desse sábado (8), ao serem flagrados com armas e drogas no bairro Educandos, Zona Sul.

De acordo com informações repassadas pela assessoria da Polícia Militar, o grupo foi detido por volta das 21h49, na rua Manoel Urbano. Eles estavam dois revólveres de numeração raspada, munições, R$ 100 em espécie e uma balança de precisão.

Porções de cocaína e skunk também foram recolhidas, elas já estavam prontas para a venda. Os acusados foram encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e devem responder pelos crimes.