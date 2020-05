Homem fica nervoso ao ver Rocam e é preso com arma em Manaus

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

Manaus/AM - Um homem de 25 anos foi preso na noite desta quinta-feira (14) quando caminhava armado pela rua Penetração do conjunto Amazonino Mendes, do bairro do Novo Aleixo.

De acordo com policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), uma equipe fazia ronda pelo bairro quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber que a viatura se aproximava, o homem ficou nervoso e os militares decidiram fazer uma revista. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38, com numeração raspada e 3 munições.

Foi dada voz de prisão ao suspeito e o mesmo foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deverá prestar esclarecimentos sobre o crime e ficar a disposição da Justiça.