‘Funcionários do tráfico’ são presos em boca de fumo repleta de drogas no Amazonas

Manaus/AM - Sete homens foram presos e um menor foi apreendido após a Polícia Militar estourar uma boca de fumo um terreno baldio localizado no Conjunto 25, do bairro Mário Fonseca, no município de Maués, interior do Amazonas.

Segundo os militares, o local foi descoberto devido uma denúncia anônima de que homens estariam usando e embalando os entorpecentes em uma boca de fumo daquele município. Ao chegar ao endereço, avistaram dois suspeitos fazendo a segurança do local. Ele foram detidos junto com os responsáveis por embalar o material.

Foram apreendidas na casa 04 porções de maconha, 54 trouxinhas de maconha, 03 porções de Oxi, 22 trouxinhas de cocaína, 01 porção de cocaína, material para embalo, duas balanças de precisão, R$ 296 em notas trocadas, duas armas de fogo de fabricação caseira Cal 38 e seis munições calibre 38 intactas.

Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia da cidade e o material apresentado. Os homens homens devem responder por associação criminosa, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O menor deve responder ato infracional análogo aos mesmos crimes.