Dupla é presa ao ser flagrada com rifle e drogas no centro de Manaus

Manaus/AM - Dois homens armados com revólver e um rifle, foram presos na tarde de ontem (4), na rua Quintino Bocaiúva, no Centro da capital.

Policiais que faziam patrulhamento pela área central receberam uma denúncia, por volta das 16h, informando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes e portando arma de fogo em uma vila da rua.

Os policiais foram ao local e ao chegar já se depararam com o homem que correu para dentro do quitinete assim que viu os agentes. Com ele os policiais encontraram porções de possivelmente oxi, um revólver e o carregador contendo munições de 9mm.

Ao ser indagado, o acusado revelou que guardava outra arma de fogo em um casarão abandonado localizado na rua José Paranaguá. Os policiais se dirigiram até o local e, durante as buscas, encontraram outro homem, que guardava um rifle calibre 44.

Os dois foram presos e conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que ambos já possuíam passagens pela polícia pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.