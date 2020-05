Novinho é preso com drogas e arma no Amazonas

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

Manaus/AM - Um homem de 18 anos, foi preso neste domingo (24), por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu no bairro Platô do Piquiá, município de Boca do Acre.

Durante patrulhamento, a equipe da CIPM identificou um homem em atitude suspeita e após abordagem, foi encontrada certa quantidade de entorpecente. Ao ser indagado, o homem revelou que guardava uma arma em sua residência.

Ao fazer buscas no imóvel, os policiais encontraram a arma de fabricação caseira do tipo escopeta e de calibre 20 e a munição do mesmo calibre, além de mais entorpecentes e a quantia de R$ 50 em espécie.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao infrator, que foi conduzido para a 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Policiais da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) detiveram, na tarde deste domingo (24/05), um homem, de 18 anos, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O fato ocorreu no bairro Platô do Piquiá, município de Boca do Acre.

Durante patrulhamento, a equipe da CIPM identificou um homem em atitude suspeita e após abordagem, foi encontrada certa quantidade de entorpecente. Ao ser indagado, o homem revelou que guardava uma arma em sua residência.

Ao fazer buscas no imóvel, os policiais encontraram a arma de fabricação caseira do tipo escopeta e de calibre 20 e a munição do mesmo calibre, além de mais entorpecentes e a quantia de R$ 50 em espécie.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao infrator, que foi conduzido para a 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).