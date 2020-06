Membro de facção é preso com armas e carro encharcado de sangue em Manaus

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

Manaus/AM - Um homem de 35 anos, foi preso após ser flagrado com duas armas e o carro repleto de manchas de sangue transitando pela avenida Loris Cordovil, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste.

O veículo foi interceptado depois que passou por uma viatura em alta velocidade no bairro. Assim que parou, os policiais perceberam várias marcas de tiros na lataria e acabou encontrando uma pistola 7.65 mm na cintura do suspeito e uma outra arma em um mochila que estava no banco do carro.

As grandes manchas de sangue que estavam espalhadas pela parte interna do Prisma branco, também chamaram a atenção dos agentes. Questionado, o homem revelou que é membro de uma facção criminosa e que junto com um comparsa se envolveram em um tiroteio.

Ele afirmou ainda que tinha acabado de deixar o parceiro baleado no SPA e que o sangue nos bancos e portas era dele. O acusado foi detido e encaminhado para o 19º DIP, a versão dele do amigo ferido está sendo apurada pela polícia.