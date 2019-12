'Sorriso' é preso com drogas, arma e mais de R$ 39 mil em Manaus

Manaus/AM - Valdson Santana da Cruz, 34, conhecido como "Sorriso" foi preso por volta das 21h, na noite desta quinta-feira (26), após denúncia anônima de que ele estaria vendendo drogas na rua Trinta e Um, no bairro Mutirão, zona Norte da capital.

Segundo a polícia, ao chegar no local indicado, os policiais abordaram ‘Sorriso', no momento em que estava com várias porções de entorpecentes e uma quantia de dinheiro. Ele foi questionado e informou que além das drogas, em sua residência também havia uma arma de fogo. Na casa do suspeito, foram encontrados uma arma de fogo e munições calibre 12, porções de cocaína e OXI, celulares, uma balança de precisão, além de mais de R$ 39 mil em espécie.

‘Sorriso' foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia onde foi feito os procedimentos cabíveis.