PF deflagra operação contra o tráfico internacional de armas em 8 estados

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

A Operação “Mercado das Armas” deflagrada na manhã dessa quarta-feira (29), em oito estados brasileiros cumpre um mandado de prisão e 25 de busca e apreensão na casa de pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico internacional de armas.

As investigações da Polícia Federal em torno do caso iniciaram depois que várias armas começaram a ser camufladas entre cargas de aparelhos eletrônicos para serem enviadas via Correio para os criminosos.

A maioria entrava pela fronteira com o Paraguai por intermédio de atravessadores. Entre os estados onde acontece a operação estão: Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.

A polícia também descobriu que os criminosos importavam peças de pistolas de airsoft para montar outras armas de grosso calibre como submetralhadoras. Muitas dessas armas iam parar nas mãos de facções criminosas que atuam nesses estados.