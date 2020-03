Trio é preso com arsenal que seria usado para atacar facção rival em Manaus

O dia de amanhã com o Covid -19

Manaus/AM - Uma operação da Rocam terminou com três homens presos e 13 armas apreendidas nessa sexta-feira (20), na rua Lábrea, bairro Grande Vitória, na Zona Leste. O arsenal seria usado em uma ataque a outra facção rival.

Uma pistola que pertence a Polícia Militar foi encontrada com os criminosos. Duas das 13 armas recolhidas estavam escondidas em um carro que foi interceptado em outra rua do bairro. Na ocasião, dois homens foram presos e levaram os policiais até a uma invasão, onde outro homem guardava o restante do arsenal.

Ao ver a viatura, ele ainda tentou fugir, mas foi preso e se juntou aos comparsas. Todos foram encaminhados ao 14º DIP.