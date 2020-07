Armas de fogo e munições são apreendidas pela Rocam

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Manaus/AM - Um homem de 31 anos foi detido por porte irregular de arma, na tarde desta quarta-feira (01), no Balneário da Prainha, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, uma denúncia anônima informou que havia um homem portando uma arma de fogo. A equipe se deslocou ao logradouro para averiguar a situação, e ao chegar ao local avistou um elemento com as mesmas características repassadas pela denúncia. Foi realizada abordagem e busca pessoal, onde foi encontrado em uma bolsa a arma.

Em uma segunda ocorrência, um jovem de 19 anos foi detido em posse de uma arma em via pública. O caso ocorreu na tarde desta quarta, na Alameda Santa Isabel, bairro Compensa 1, zona Oeste da capital.

Foi realizada abordagem e busca pessoal, onde foi encontrado com o suspeito uma arma de fogo.

Ambos foram encaminhados ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.