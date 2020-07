Jornalista esportivo Armando Gomes morre aos 77 anos

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

O jornalista esportivo Armando Gomes Vieira Filho, 77, morreu na manhã desse domingo (26), em um hospital onde estava internado há mais de 60 dias em São Paulo.

Armando lutava contra o câncer. Referência no mundo do esporte, Ele atuava como radialista e jornalista e foi o idealizador do programa Esporte por Esporte, que é exibido até hoje na Santa Cecília TV.

Associado ao time do Santos, o jornalista já teve um programa que falava exclusivamente do clube do coração. Armando deixa a esposa e dois filhos.