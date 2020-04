Armandinho faz live e anima fãs de reggae durante isolamento social

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

O cantor Armandinho também entrou na onda das lives e animou os fãs de reggae na noite desta terça-feira (14). Devido a pandemia do novo coronavírus, os artistas estão se apresentando em casa com transmissões ao vivo pela internet para incentivar as pessoas a permanecerem com o isolamento social.

O músico reuniu mais de 28 mil internautas em sua conta oficial do Instagram e cantou seus hits de sucesso como "Desenho de Deus", "Ursinho de dormir","Toca uma reggaeira aí", "Sol loiro", "Pescador", entre outras canções que foram pedidas pelos seguidores ao longo da live. A ex-BBB Mayla Araújo também prestigiou a live do cantor.

Ao fim do vídeo, Armandinho agradeceu a participação dos fãs e já marcou outro show para o fim de semana na plataforma do Youtube.