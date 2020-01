Em Manaus, Rocam prende homem que enterrava armas para esconder da polícia

Manaus/AM - Um homem de identidade ainda não revelada foi preso na noite desta terça-feira (21) com armas na rua Jaçanã, do bairro Tancredo Neves, em Manaus.

Segundo policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), uma denúncia anônima dava conta de que um grupo criminoso fortemente armado estava aterrorizando a área. Os militares se direcionaram até a rua Jaçanã, onde constataram a veracidade da informação e partiram em busca dos suspeitos, que correram.

Um dos homens foi alcançado e detido. Ele confessou à Rocam que as armas eram enterradas para que não fossem encontradas pela polícia. Após apreender os materiais, o suspeitos e as armas de fogo foram levadas para a Central de Flagrantes da Zona Leste, onde será verificado se o suspeito já tem passagem na polícia. Ele deve aguardar na carceragem do 14o Distrito Integrado de Polícia (DIP)o posicionamento da Justiça.