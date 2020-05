Cadeirante é preso ao tentar assaltar joalheria com arma nos pés

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

Um cadeirante surdo-mudo foi detido após ter sido flagrado tentando assaltar uma joalheria. O curioso, é que de acordo com imagens do estabelecimento, o suspeito cometeu o crime com uma arma de brinquedo nos pés. O caso aconteceu em Canela, no Rio Grande do Sul.

Homem faz assalto com arma nos pés pic.twitter.com/ASWyKuuDT1 — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) May 26, 2020

Segundo o jornal da Band, o crime teria acontecido nesta segunda-feira (15), e o funcionário da loja acreditava que o homem queria doações quado se aproximou, mas percebeu que seria um assalto quando o suspeito entregou um bilhete que dizia: ""Passa tudo. Não chama atenssão (sic)".

Neste momento, o cadeirante puxou a arma com os pés, entretanto, um pedestre que passava pela frente do comércio viu a cena e acionou a polícia.

Ainda segundo o jornal, o homem foi levado para uma delegacia, onde teria sido constatado que ele possui paralisia cerebral. Após procedimentos, ele foi liberado.