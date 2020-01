A Warner Bros. divulgou nesta quinta-feira (9) o trailer final de "Aves de Rapina". No vídeo, Arlequina conta a sua história de "emancipação", começando pelo término com o Coringa. Quem também aparece no trailer é o vilão Máscara Negra (Ewan McGregor).

O filme tem data de estreia prevista para o dia 6 de fevereiro de 2020.