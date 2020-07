Mayra Cardi diz acreditar que Arícia Silva é amante de Arthur Aguiar há 2 anos

Amazonas precisa respirar

Mayra Cardi concedeu uma entrevista a Leo Dias e falou sobre as traições e o relacionamento abusivo que viveu enquanto estava casada com Arthur Aguiar.

Sobre as amantes, Mayra contou: “Que eu descobri foram 16 vezes, só que eu descobri”, disse afirmando que Leo Dias soube de três, incluindo a mais recente.

“Eu desconfiei na gravidez, mas não descobri. Não fui atrás. A gente não vai atrás daquilo que não quer saber. Meu problema não era as traições, era a mentira”, contou a coach.

“Uma vez eu liguei pro marido de uma [amante] daqui de casa e coloquei no viva-voz na frente do Arthur. Esse marido começou a falar e eu sem acreditar, e o Arthur não emitia nenhuma expressão facial”, relembrou.

“O que eu mais cobrava do Arthur era que ele estar presente. Eu era casada, mas sozinha. (…) Vejo todos os defeitos dele, mas eu não sou capaz de tirar ele do meu coração por causa de três anos escutando as mesmas mentiras e querendo acreditar que eu não escolhi errado o pai da minha filha”.

Mayra disse que algumas amantes eram fixas e acredita que Arthur esteja com Arícia Silva desde 2018. Vale lembrar a ex-Panicat namorou o DJ Netto no fim do ano passado.

Leo Dias disse que tem umas mensagens em que provam que Arthur está com Arícia Silva desde 2018 e Mayra Cardi disse que acredita que os dois estejam juntos todo esse tempo.

Leo contou ainda que já sabia das traições porque foi procurado por Arthur. Ele diz que o ator estava preocupado por causa que uma das amantes o chantageava ameaçando expor a traição.

Mayra disse ainda que sentiu falta de um pedido de desculpas de Arthur no vídeo em que ele admitiu as traições e acusa o ator de ter mentido sobre ter dito que estava proibido de ver a filha, Sofia, de 2 anos.

O jornalista diz que viu Arthur na recepção do apartamento quando chegou para a entrevista e Mayra diz que os encontros entre ele e e a filha serão lá já que não pretende vê-lo pessoalmente nunca mais.