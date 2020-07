Leo Dias insinua que Bruna Marquezine traiu Neymar com Arthur Aguiar

OPERAÇÃO SANGRIA: justificativa da PGR para prorrogar prisão de acusados

Leo Dias está colocando fogo nas redes sociais após expor a lista de famosas com quem Arthur Aguiar já se envolveu, geralmente, segundo o colunista, traindo uma com a outra. O fofoqueiro decidiu dar mais detalhes sobre Bruna Marquezine, que aparece na lista: "Marquezine e Arthur ficaram sim! Bastidores das gravações de EM FAMÍLIA, novela das oito. Por isso a [Giovanna] Lancellotti terminou com ele. Eu noticiei na época.", escreveu no Twitter.

Em seguida, Leo compartilhou um tuíte que afirma que não só Arthur teria traído Giovanna com Bruna, como Bruna teria traído o então namorado Neymar Jr.: "A Fabíola também deu uma cifrada na época. Bruna estava com Neymar e a mãe dela foi chamada pra remediar a situação.", dizia o post replicado por Leo.

Internautas pediram mais detalhes sobre a situação, e Leo respondeu: "Sempre evitei e evitarei falar sobre Giovanna Lancelotti, menina muito querida, talentosa e que eu respeito demais. Só vou dizer uma coisa: ela sofreu mto e não quer nunca mais ver o Arthur nem pintado de ouro na frente dela. Entendam e respeitem o silêncio e educação de Giovanna."

Entenda: As gravações da novela "Em Família" começaram em novembro de 2013. Arthur Aguiar interpretou Virgílio na primeira 1ª fase do personagem. Já Bruna interpretou a protagonista Helena na 2ª fase, e depois a filha dela, Luiza.

O namoro com Neymar teria estremecido após a ida do jogador para Barcelona em meados de 2013 e em fevereiro de 2014, e os dois terminaram publicamente, mas reataram logo depois, em março.